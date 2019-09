Procès Lamine Diack : L’ancien patron de L’IAAF devant la barre, du 13 au 23 janvier

Le Sénégalais sera jugé avec cinq autres protagonistes mais deux seulement devraient assister aux débats : L’ancien responsable de la lutte antidopage de l’IAAF Gabriel Dollé (corruption) et l’ancien conseiller juridique de Lamine Diack, Habib Cissé (complicité de corruption).



Le Sénégalais Papa Massata Diack (poursuivi pour corruption, blanchiment et recel d’abus de confiance), l’ancien président de la fédération russe Valentin Balakhnichev (corruption et blanchiment) et l’entraîneur russe Alexeï Melnikov (corruption) ont également été renvoyés devant le tribunal, mais ils restent tous trois à l’abri dans leurs pays…



Ce procès fait suite aux accusations de marathonienne Lilya Choboukhova qui avait abouti au déclenchement d’une vaste enquête sur un système de corruption visant à retarder la suspension d’athlètes russes contrôlés positifs.



L’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF), aujourd’hui âgé de 86 ans, est poursuivi pour corruption, blanchiment, et abus de confiance.