Procès Lamine Diack : Fortunes diverses pour les co-accusés de l'ancien boss de l'IAAF, Gabriel Dollé en sursis, Balakhnitchev et Melnikov prennent cher..

En plus des peines de prison formulées ce mercredi par le tribunal correctionnel de Paris, à l'encontre de Lamine Diack (ancien président de l'IAAF) et son fils et ancien conseiller en marketing, Papa Massata Diack, les autres co-accusés cités dans cette affaire, dont Gabriel Dollé, Valentin Balakhnitchev (ancien président de la fédération nationale d'athlétisme) et l'ancien entraîneur Alexeï Melnikov, ont connu des fortunes diverses.



Concernant l'ancien chef de l'antidopage à l'IAAF, Gabriel Dollé, une peine de deux ans avec sursis et 140 000 euros d'amende a été formulée. Les deux responsables russes jugés en leur absence, à savoir l'ancien président de la fédération nationale d'athlétisme Valentin Balakhnitchev et l'ancien entraîneur Alexeï Melnikov, ont été respectivement condamnés à trois et deux ans de prison ferme, avec maintien du mandat d'arrêt à leur encontre.