Procès Khalifa Sall : Les excuses de l'Ambassadeur du Cameroun au Sénégal

L’ambassadeur du Cameroun dans notre pays a présenté ses sincères excuses aux Sénégalais après les propos scandaleux de Me Kamga, l’avocat de Khalifa Sall qui s’était distingué lors du procès en se demandant « si les Sénégalais étaient devenus castrés ».

Selon le diplomate, ces propos ne reflètent aucunement l’esprit et la qualité des liens d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et le Cameroun.