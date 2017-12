Procès Khalifa Sall : La conférence des leaders de MTS condamne la manipulation de la justice et la volonté d’écarter un adversaire politique

A quelques jours de la reprise du procès du maire de Dakar Khalifa Sall, la Conférence des leaders de Mankoo Taxawu Senegaal (MTS) prend le taureau par les cornes et dénonce un déni de justice. Selon une note rendue publique, et revenant sur toutes les péripéties du dossier et sur les multiples injustices subies par le Député-Maire de Dakar, depuis son arrestation, MTS « condamne la manipulation constatée et éhontée de la justice par le Président de la République Macky SALL pour liquider un adversaire politique ».



« Après l’utilisation de sa majorité mécanique à l’Assemblée nationale pour lever l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar SALL, Macky SALL s’emploie, aujourd’hui, par des méthodes d’une autre époque, à engager un procès contre ce dernier pour l’écarter définitivement de la prochaine élection présidentielle. Une volonté qui ne sera pas sans conséquences pour cette échéance capitale » lit-on sur la note.



MTS de réaffirmer son soutien au Maire de Dakar, et appelle ainsi ses différentes bases à l’intérieur comme à l’extérieur du pays « à se mobiliser le jour du procès pour la liberté et les droits du Député-Maire Khalifa Ababacar SALL ».