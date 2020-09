Procès - IAAF : Papa Massata Diack reconnu coupable de corruption et condamné à 5 ans ferme.

Les sentences continuent de tomber au tribunal correctionnel de Paris, en première instance, dans le cadre du procès Lamine Diack et Cie. Dans cette affaire qui implique également son fils et ancien conseiller marketing de l’IAAF, Massata Diack, le couperet est tombé sur ce dernier. Diack-Fils qui a été jugé en son absence, a été reconnu coupable de corruption et sanctionné d’une peine ferme de 5 ans assortie d’une amende d’un million d’euros.



Apres 5 années durant lesquelles, Papa Massata Diack n’a eu de cesse de clamer son innocence et de crier au complot, sa peine n’en sera pas moins lourde. PMD était soupçonné de jouer un rôle capital dans le système de corruption pour couvrir des cas de dopage d’athlètes russes. Il est aussi accusé d’avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre de contrats de sponsoring.



Malgré un mandat d’arrêt lancé contre lui, par la France, PMD ne reconnaitra jamais la compétence et la légitimité de la justice française. Actuellement au Sénégal, à Dakar, Papa Massata devrait faire face à la presse dans les prochaines heures.