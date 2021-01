Procès Hiba Thiam : Délibéré le 27 janvier prochain, la liberté provisoire accordée à Dame Amar et Cie qui rentrent chez eux.

À l'issue du procès, le juge de la 3ème Chambre Correctionnelle du Tribunal grande instance (TGI) de Dakar a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 27 janvier prochain. Seulement, les avocats de la défense avaient introduit une demande de liberté provisoire pour tous les prévenus. Ce que le juge a accepté. Actuellement, Dame Amar et compagnie vont rentrer chez eux en attendant la date du délibéré afin qu’ils soient édifiés sur leur sort.



Lors des interrogatoires, Alya Bakir par ailleurs copine de Dame Amar a révélé devant la barre de la 3ème Chambre du tribunal Correctionnel de Dakar que c’est Hiba Thiam qui avait apporté la drogue. Elle a fait savoir au juge qu'avant son arrivée dans l'appartement, il n'y avait pas de drogue. Mais, c'est seulement à l'arrivée de Hiba Thiam j'ai l'ai constatée. Car, dit-elle, elle tenait de la cocaïne entre ses mains. "Je pense que la drogue appartenait à la défunte Hiba Thiam. Moi, je n’ai jamais touché à de la drogue de ma vie », a-t-elle déclaré.



Interrogé sur les faits, le policier Lamine Diédhiou a avoué avoir escorté, en plein couvre-feu, Diadia Tall et Hiba Thiam en échange d'une somme de 20 000 francs Cfa. Seulement, il a souligné que l'argent était destiné à l'achat de l'essence pour recharger sa moto.



Poursuivi pour corruption et complicité de violation de la loi sur le couvre-feu, le policier a nié les faits devant la barre. Le prévenu a fait savoir qu'il les a escortés parce que Diadia Tall lui avait dit qu’il avait mal à la dent et qu’il voulait se rendre chez le dentiste. « Comme il était mon ami, j’ai quitté Keur-Massar pour le déposer. Je tiens à souligner que je n'ai pas demandé de l’argent à Diadia Tall...