Procès Cheikh Kanté vs Mouth Bane : l’affaire renvoyée au 28 décembre 2017 pour plaidoiries

L’affaire opposant Cheikh Kanté au journaliste Mouth Bane, auteur de graves révélations sur la gestion du Port autonome de Dakar, a été renvoyée au 28 décembre pour plaidoiries. Cela, à la demande de l’avocat de l’actuel ministre en charge de PSE.



Face au juge Maguette Diop du Tribunal correctionnel, qui gère aussi le dossier Khalifa Sall, le directeur de publication du quotidien DakarTimes a reconnu les faits et a dit au juge détenir toutes les preuves sur la mauvaise gestion qu’il suppose à Cheikh Kanté. Sur ces entrefaites, l'avocat de l’ex-directeur général du Port, Me Boubacar Wade, apparemment intrigué par le volume de la documentation sous ses yeux, a demandé le renvoi du procès aux fins d’examiner le dossier de plusieurs centaines de pages fourni par Me avocat Me Mbaye Jacques Ndiaye, qui défend notre confrère.