Procès Béthio Thioune et Cie : Verdict lundi 6 mai prochain

Après sept ans de procédure et six jours de procès, Cheikh Béthio et Cie ont vécu un nouvel épisode judiciaire, à Mbour. Devant la Chambre criminelle du TGI, le dernier mot est revenu à la défense ce jeudi dans une ultime tentative pour éviter une peine capitale, les travaux forcés à perpétuité.



Au terme d'une réplique, le procureur de la République a encore réclamé l'application rigoureuse de la loi contre les accusés, pour avoir tués Bara Sow et Ababacar Diagne le 22 avril 2012, à Médinatoul Salam. "Nous demandons qu’une condamnation aux travaux forcés à perpétuité soit prononcée", avait-il demandé auparavant. Le juge Thierno Niang a annoncé qu'il rendrait sa sentence le lundi 6 mai prochain.







La président du tribunal a, après cinq heures de plaidoiries contradictoires, levé l'audience. Le magistrat a conclu en remerciant les différentes parties «pour leur professionnalisme» qu'il a «beaucoup apprécie». «Nous ferons tout pour rendre une décision conforme au Code pénal et Code de procédure pénal», dira le magistrat.



La juge de la Chambre criminelle du TGI, qui a jusqu'à cette date pour délibérer, se prononcera sur la requête du Parquet, qui, trouvant les faits têtus, a requis la prison à vie pour les 16 accusés du double meurtre de Médinatoul Salam, notamment Cheikh Béthio Thioune...