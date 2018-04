Procès Barthélémy Dias : La défense sur le terrain politique

Après l'interrogatoire, Barthélémy Dias est retourné sur le banc des accusés, pour écouter les plaidoiries de ses avocats, qui argumentaient sur les chefs d’inculpation. Ils ont ainsi glissé expressément sur le terrain politique, puisque la stratégie fétiche de la défense consiste à affirmer que ce procès est politique.



Du reste, l’intervention de Me Amadou Aly Kane n’a pas surpris ceux qui ont suivi le début de l'affaire. Le conseil a fait de son mieux pour faire prévaloir son point de vue : le procureur a fait fausse route et il ne faudrait pas le suivre dans sa logique.



Après lui, Me El Hadji Amadou Sall a lui aussi tenté de convaincre le juge des flagrants délits : "Barthélémy Dias est attrait devant le Tribunal pour des raisons politiques". C'est pourquoi, dira t-il, "les infractions reprochées à Barth' ne sont pas fondées. Les propos tenus par le Maire de Mermoz/Sacré-Coeur ne peuvent être considérés comme un discrédit sur qui que ce soit. L'avocat, membre du Parti démocratique sénégalais (Pds) est persuadé que son client fait l'objet d'une détention arbitraire"...