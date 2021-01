Procès Assane Diouf : Délibéré au 28 janvier prochain.

Le juge de la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar a mis l'affaire Assane Diouf en délibéré jusqu'au 28 janvier prochain. Le prévenu est poursuivi pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et rébellion et provocation directe à une manifestation. Lors de son réquisitoire le maître des poursuites avait requis une peine d'emprisonnement de 2ans dont 8 mois ferme.



A la fin de sa plaidoirie, l'avocat de la défense Me Ciré Clédor Ly a introduit une demande de liberté provisoire. Ce que le juge a refusé en suivant le réquisitoire du procureur. Selon le parquet cette demande ne peut être acceptée parce que le prévenu peut réitérer ses agissements.

Pour rappel, le lundi 1er juin 2020, les forces de l’ordre se sont présentées au domicile de Assane Diouf pour le cueillir chez lui au quartier Aïounoumane à Guédiawaye.



En effet, des agents en tenue civil se sont rendus ce matin là vers 5 heures du matin pour procéder à l’interpellation d'Assane Diouf qui avait proféré des insultes en langue wolof à l’endroit du chef de l’État Macky Sall et de la première Dame Marième Faye Sall.