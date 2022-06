Procès Ahmed Aïdara : le procureur requiert 6 mois d’emprisonnement dont un mois ferme avec une amende de 50.000 F CFA.

La demande a été formulée par le procureur du tribunal de Guédiawaye, Amadou Seydi. Compte tenu de tous les aspects qui ont été réunis pour certifier l’intention du maire Ahmed Aïdara et des autres prévenus d’avoir participé à une manifestation interdite et des conséquences qu’elle peut engendrer, il a été demandé six mois d’emprisonnement dont un mois ferme avec une amende de 50.000 fr par le procureur du tribunal.

La demande a été adressée au juge qui appréciera selon les faits et observations qui ont été faits dans ce dossier.