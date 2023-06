Procès Adji Sarr - Sonko / ‪Krepin Diatta met les pieds dans le plat : « où est la justice dans tout ça ? »

Le footballeur international sénégalais, s’est officiellement prononcé sur l’actuelle situation sociopolitique qui prévaut dans son pays. Au moment où les manifestations font rage dans la capitale sénégalaise et sur l’étendue du territoire national, le joueur de l’AS Monaco s’est prononcé sur l’affaire de viol présumé opposant Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF à une jeune massage, Adja Sarr. D’après Krepin, les populations ont payé un lourd tribu pour finalement voir la condamnation de Sonko à 02 ans de prison ferme pour le délit de corruption de la jeunesse alors qu’il était initialement poursuivi pour des faits présumés de viols répétitifs et de menaces de mort.



Sur sa page Instagram officielle, le footballeur n'y va pas par le dos de la cuillère pour faire part de son ressenti… « Depuis deux ans, le pays traverse des moments très difficiles, notamment dans le domaine politique. Deux ans qu’un cas de viol sème la terreur, le chaos et des pertes humaines pour finalement sortir un verdict et une condamnation d’un citoyen sur des faits outre que ce dont il est accusé depuis des années, où est la justice dans tout ça ? Pensez à la patrie d’abord, ressaisissez-vous, le Sénégal est un pays avec des valeurs. Au final, le plus grand des juges nous jugera. Que la paix règne dans notre très cher pays‬ » a-t-il conclu.