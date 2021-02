Procédure de passation des marchés publics : Le ministère de la microfinance forme ses agents.

Pour répondre à l'efficacité face à la gestion des dossiers relatifs à la procédure de passation des marchés publics, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire en partenariat avec l'autorité de régulation des marchés publics (Armp) a organisé une formation pour ses agents qui va prendre fin le 25 février prochain. Deux modules de sessions vont donc être appris aux agents du ministère : Il s'agit d'une formation sur la réglementation et les dossiers types sur toutes les procédures de passation des marchés publics.

Concrètement, la formation s'articulera sur l’organisation de la commande publique, sur les dossiers types de passation des marchés de travaux, les fournitures et services entre autres.



De plus, le partenariat entre le ministère de la microfinance et l'Armp permettra aux agents d'avoir de bonnes bases sur les modes de passation des marchés publics, leurs seuils, mais également sur les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles, sur les techniques d’archivage, l'attribution des marchés, sur les types d’avenants et sur les résiliations et ajournements de marchés.



Cette option du ministère de la microfinance a pour objectif d'outiller ses agents à s'approprier davantage des bases légales et les fondements économiques des marchés publics pour une bonne maîtrise des procédures des marchés publics mais aussi d'appréhender les contraintes dans ce domaine pour répondre à l'impératif économique...