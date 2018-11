Procès de Patrick Ho : Gadio parle des 2 millions de dollars remis à Idris Deby

« Je ne savais pas qu’il y avait de l’argent dans les boîtes-cadeaux ». C’est ce qu’a déclaré Cheikh Tidiane Gadio au deuxième jour du procès de Patrick Ho, devant le tribunal de Manhattan (Etats- Unis) où il est interrogé comme témoin selon les radars sensibles de Libération.

En effet, Gadio faisait référence au « cadeau » de 2 millions de dollars que Patrick Ho et le conglomérat chinois CFEC ont filé à Idris Déby du Tchad pour espérer avoir des cadeaux. « Quand j’ai su après ce qu’il y avait dans les boîtes, j’étais surpris et choqué », a-t-il poursuivi non sans reconnaître que le président tchadien, tout comme Paul Biya (Cameroun), avait besoin d’aide pour lutter efficacement contre le cancer Boko Haram.

Concernant les 400.000 dollars reçus dans son compte, l’ancien ministre des Affaires étrangères a expliqué qu’il s’agit de la rémunération pour son cabinet Sarata qui bosse sur le développement de nouvelles possibilités d’affaires pour l’Afrique sur le marché mondial.

Les mêmes radars renseignent par ailleurs que le tribunal a entendu, comme témoin, l’ancien président de l’Assemblée générale des Nations Unies et dirigeant du Parti populaire bosniaque, Vuk Jeremic.

Devenu consultant de CFEC, ce dernier recevait la bagatelle de 330.000 euros par mois alors que personne ne savait exactement en quoi consistait ses missions.