Problèmes de prise en charge aux urgences : Le diagnostic sans complaisance de Cheikh Seck, secrétaire général du Sdt3s.

Le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt3s) veut que les séniors montent la garde, car « l’urgence n’attend pas ». « Dans les hôpitaux, les titulaires ne montent pas la garde. Ce n’est pas normal. En France, même les professeurs montent la garde », a-t-il déploré.



Si l’on en croit Cheikh Seck, joint par Dakaractu, l’absence d’un médecin titulaire, pour assurer la permanence des soins de 20 heures au lendemain, a des conséquences sur la prise en charge des urgences. Il souhaite que les médecins généralistes de premier recours soient présents dans les hôpitaux publics pendant la nuit.



Le syndicaliste de la Santé note par ailleurs que la permanence des soins assurée par des médecins généralistes s'arrête en fin d’après-midi dans plusieurs hôpitaux. « On rencontre cette situation aussi bien en région dakaroise que dans l’intérieur du pays », estime-t-il.



Avant d’ajouter : « Après 18h, vous ne verrez pas un titulaire. C’est à l’équipe de soins primaires (Esp), composée d’étudiants en fin d’études, qu’il incombe de prendre alors la relève, et de recevoir des patients. C'est la situation que connaissent plusieurs établissements publics de santé ».



Cheikh Seck rappelle que la priorité est à la prise en charge des urgences à n’importe quelle heure « avec l'impératif d'assurer une réponse aux besoins réels de la population ».



« Des fois, un patient, amené aux urgences, ne peut pas attendre l’arrivée d’un médecin qui doit quitter chez lui. L’urgence n’attend pas », ajoute encore le syndicaliste.



Selon le SG du Sdt3s, pour améliorer la situation, l'État, qui organise les gardes, doit réagir. Le syndicaliste l'invite à déployer les moyens à la hauteur des objectifs affichés.