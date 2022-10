Problème de l’assainissement à UGB : « Les travaux sont presque terminés, avec 98% de taux de réalisation du projet. » (Directeur Crous)

La problématique de l’assainissement au sein du campus social de l’université Gaston Berger de Saint-Louis sera bientôt de vieux souvenirs. L’assurance est du directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. En effet, selon Pape Ibrahima Faye, les travaux seront bientôt terminés, car 98% des travaux sont déjà réalisés. Pour la voirie et l’approvisionnement en eau potable, Pape Ibrahima Faye de souligner également que les travaux avancent à grand pas.



« Pour ce qui est de la problématique de l’assainissement, on est à 98% de taux de réalisation du projet. Les travaux sont presque terminés et vous verrez que les vieux souvenirs d'eaux usées se déversant un peu partout dans le campus social, sont maintenant derrière nous. Cela depuis un moment grâce à l’Onas à travers le ministère de l’eau et de l’assainissement sur financement de l’État du Sénégal. Et tout est fin prêt pour une bonne reprise au niveau du campus social de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Le problème de l’eau étant plus crucial au niveau de l’université, il y a un projet de la Sones qui va permettre un approvisionnement constant en eau potable. Pour le moment, trois forages sont fonctionnels sur un objectif de huit, avec un quatorze points d’eau éparpillés au niveau du campus social. La voirie avec Ageroute, 2, 2 km de route est en phase de concrétisation dans le campus et pratiquement les travaux de pose sont terminés. Le personnel de nettoiement est mobilisé et tout est fin prêt pour permettre aux étudiants de reprendre dans les meilleures conditions », a renseigné le directeur du Crous.



Par ailleurs, pour cette année universitaire, Pape Ibrahima rassure que l’université Gaston Berger de Saint-Louis dispose d’une bonne capacité d’hébergement avec six mille trois cent lits, soit un taux de 40%. « L’enjeu pour l’université Gaston Berger de Saint-Louis cette année c'était de respecter le calendrier universitaire notamment la date d’ouverture du 03 Octobre comme indiqué dans le communiqué du conseil académique de l’université Gaston Berger. Au préalable le campus social était fermé au mois de Juillet afin de permettre à nos services de faire le travail idoine pour une bonne reprise. Et heureusement on a profité de ces moments pour relooker le campus social qui se trouve être un campus social doté de dix-sept villages universitaires avec une capacité d’accueil de près de six mille trois cent étudiants soit six mille trois cent lits qui se trouve être un bon indicateur pour nous. Et aujourd’hui sur la carte universitaire du Sénégal, nous avons le taux d’hébergement le plus élevé qui est estimé à près de 40%, alors que l’université de Dakar la plus ancienne est à un taux de 8%.



D’autres projets aussi ont démarré, notamment la mise en place de quatre terrains synthétiques qui vont permettre l’animation et le développement du football au sein du campus de l’université. Les restaurants qui, auparavant connaissaient des problèmes lors de la fermeture, avec l’appui du chef de l’État ont reçu un accompagnement budgétaire. Ainsi, nous pouvons dire que tous les deux restaurants sont fonctionnels », a laissé entendre Pape Ibrahima Faye…