Problème de climatisation ou de carénage du bateau ASD pour Covid : Les vérités crues et le démenti d'un technicien en froid et climatisation.

« Aline Sitoé Diatta est constitué à 50 % de cabines et sa climatisation est centrale. Donc l’air va tourner dans tous les sens. Si jamais il y a un cas de Covid-19, on aurait 500 personnes qui seraient dans l’obligation de faire le test en plus de l'isolement. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de mettre en service Aguène et Diambogne qui sont plus appropriés en cette période de pandémie. Le bateau n’a aucune panne technique, il est mobilisé à cause de la pandémie ». Voilà les propos du DG de la Cosama.



En réponse, un spécialiste du froid, ahuri par cette réponse simpliste, d’apporter son contre argument. « Mais bizarrement, les grands hôtels, les banques, les grandes salles de conférence, les bateaux de croisière, nos bus qui font la sous-région... et tant d’autres édifices fonctionnent en climatisation centrale », souligne Alioune Badara Sarr qui assomme : « la façon dont il a expliqué est trop profane et simple. Ce n'est pas ce qui facilitera la contamination. »



Revenant sur une explication plus technique, le sortant de l'école nationale de formation maritime (ENFM) d’expliquer qu' « une climatisation centrale quand elle est mise en marche il y a ce qu'on appelle les propulseurs qui sont très puissants pour dégager les frigorifères et ces derniers vont en poudre froide en passant par des gaines (c’est de longs tubes et gros dans tout le circuit). Et maintenant il y a ce qu'on appelle à l’intérieur des ventilos connecteurs et des tribunes qui distribuent l'air partout dans les compartiments même la salle des machines en fait partie. Ce ne sont pas uniquement les passagers qui ont besoin de climatisation. Il y a aussi dans le bateau des endroits qui ont besoin nécessairement de froid. »



Ayant servi dans la marine nationale en tant que manœuvrier, Mr Sarr de dire : « Maintenant chaque cabine a une ou deux sorties pour recevoir de l’air conditionné (parce qu’il dit que l'air va tourner dans tous les sens). Non je regrette. Comment maintenant à partir d’un propulseur et des gaines des microbes ou virus vont entrer et sortir partout dans les cabines. C’est inimaginable et c’est un prétexte infondé. Et maintenant que deviendront les avions ? »



Technicien supérieur en froid et climatisation industrielle, Alioune Sarr regrette les arguments du directeur général de la Cosama. « Et quand un DG dit qu’Aguène et Diambogne sont beaucoup plus appropriés, je suis vraiment désolé, là, c'est plus dangereux car tout le monde est ensemble comme un mariage ou baptême. Les gens sont assis côte à côte et dans ces bateaux dont il parle, il y a des chambres climatisées et qui prennent des passagers. Au contraire c’est plus dangereux... »



« Il nous dit que le bateau n’a aucune panne technique, mais c’est très facile. Donnez-nous la preuve. Il faut organiser une visite guidée et médiatisée. Ce que je veux faire savoir aux sénégalais, c’est qu’Aline Sitoé Diatta ne peut pas appareiller sans climatisation, car je vous confirme que la climatisation fait défaut. Il y a beaucoup de choses à faire dans cet ASD. C’est vraiment dommage », fait-il savoir.



Président de l’association pour la revalorisation et le développement de l’île de Karabane (ARDICA), Alioune Badara Sarr ne s’est pas empêché de réagir sur la suppression de l’escale du bateau à Carabane. « Concernant l’arrêt de Carabane certains parmi eux ont dit que l’escale de Karabane n’est pas rentable. Ils oublient que ces navires font un service public comme Sénégal Dem Dikk. L’escale de Karabane ne peut pas être rentable parce qu'il y a un mauvais management au niveau de la Cosama », a-t-il encore regretté...