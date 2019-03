Problématiques émergentes au niveau de la Justice : mise en place d’un plan stratégique pour une compréhension commune

Un atelier de planification stratégique du Centre pour le renforcement de l’Etat de droit et des institutions judiciaires (CREDIJ), a réuni les acteurs judiciaires ce matin autour du thème « l’Etat de droit et les institutions judiciaires au Sénégal à l’épreuve des problématiques émergentes (terrorisme, cybercriminalité, numérique et gouvernance des ressources naturelles). » Une occasion, a dit le ministre de la Justice, de prendre « en compte ces questions sur le plan de la recherche, de faire de la sensibilisation, pour que tous les acteurs interpellés soient mis à niveau. Au finish, il s’agira de mettre en place un plan stratégique et de le partager avec les acteurs de la Justice pour une compréhension commune sur ces questions et des axes stratégiques pour mieux prendre en charge ces questions….