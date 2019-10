Problématique du processus électoral : La jeunesse du Parti "Rewmi" réactive sa machine pour les futures échéances

Dans un mutisme total tout comme leur secrétaire général de parti, la jeunesse derrière Idrissa Seck est finalement sortie ce Samedi pour parler de la problématique liée au processus électoral.

C'est à travers un séminaire sur le thème particulier : "Leadershisp jeune au profit des collectivités locales", les jeunes du parti "Rewmi" ont voulu sortir les différentes pistes portant sur la responsabilité des jeunes et la prise en charge de leur destin politique pour un Sénégal meilleur.



L'engagement des jeunes dans la machine électorale est aussi abordé dans cette rencontre orange et sous la présidence même du vice-président du parti, l'Honorable député Déthié Fall.

D'ailleurs, ce dernier livrera les remerciements du Secrétaire national Idrissa Seck mais se réjouit de cette posture de la jeunesse pour la prise en charge des questions actuelles qui interpellent l'espace politique. Selon le secrétaire national à la jeunesse, Mory Guèye " ce séminaire est important car rentrant dans le cadre d'une massification des troupes et une réorganisation interne pour mieux statuer sur les prochaines élections locales".



Certes, la date de ces élections n'est pas encore fixée, mais le secrétaire national à la jeunesse estime être prêt pour se donner la victoire. Mais avant ça, il faudrait faire une massification, sonner la mobilisation ainsi qu'à la descente sur le terrain pour une bonne prise en charge des questions politiques.

Ainsi, Mory Guèye appelle à aller à l'assaut vers les collectivités territoriales qui sont les cellules de base pour une parfaite massification.