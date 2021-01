Problématique des infrastructures scolaires : Les précisions du ministre de l'éducation nationale sur le besoin de certains établissements.

C'est un peu plus de 4 millions d'élèves que l'éducation nationale prend en charge dans les différents établissement du Sénégal. Le ministre Mamadou Talla qui s'exprimait sur cette interpellation relative à ce déficit d'infrastructures noté dans certaines régions du Sénégal, a souligné que l'État est en train d’œuvrer pour la résolution définitive de cette question. "Il y'a une volonté manifeste du président de la République de régler définitivement ces questions liées aux indemnités, aux infrastructures, etc... Et c'est d'ailleurs pourquoi il a pris ces décisions récentes sur l'éducation de manière générale", rappelle le ministre de l'éducation nationale.



En effet, le ministre Mamadou Talla reconnaît qu'il y'a un besoin immense en tables-bancs. "C'est pratiquement plus de 300.000 tables-bancs dont l'éducation a besoin", signale le ministre Mamadou Talla tout en précisant, que si le Sénégal veut résoudre cet aspect infrastructurel important, "il faut impérativement résorber ce gap."



En effet, considérant que cette problématique des infrastructures scolaires relève à la fois du ministère de l'éducation mais également de celui de l'artisanat, Mamadou Talla estime qu'un travail va se faire, de concert avec son collègue de l'artisanat pour mettre en place cette vision du chef de l'État qui veut que le problème infrastructurel dans les écoles puisse être définitivement réglé.