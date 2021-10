Problématique de la presse : Le Synpics tient les assises des médias le 15 novembre prochain.

Face aux nombreuses difficultés que traverse présentement la presse, le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) entend dérouler à compter du 15 novembre, les assises des médias.



À en croire le Bureau exécutif national (Ben), ces assises seront une occasion d'analyser, de diagnostiquer et de formuler des propositions.

Selon le secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé, 90% des médias ne respectent pas la convention collective.



« Ce qui doit amener à faire la part des choses entre employeurs et employés », a-t-il dit. Pour preuve, le syndicaliste, à travers le Ben du Synpics, a évoqué la situation des employés de la RTS, du groupe Excaf, de D-médias ainsi que du quotidien Le Témoin.



L'organisation syndicale dit être inquiète du devenir des professionnels de médias. Les assises des médias seront une opportunité pour poser la problématique pour davantage de considération à l'endroit des professionnels, espère Bamba Kassé, qui a appelé à une mobilisation pour sauver le secteur.