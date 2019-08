Problématique de la construction d’un nouveau forage : Les conclusions de la réunion tenue à Diarrère

Le samedi 03 août 2019, à 12h 27mn, à l’initiative de Madame Thérèse Faye Diouf, Maire de la Commune de Diarrère, s’est tenue, une réunion portant sur la recherche de solutions provisoires en attendant la construction d’un nouveau forage par les services compétents de l’État.

La réunion a été présidée par Monsieur Mayoni Sarr, Adjoint au Sous-préfet de Tattaguine, en présence de Madame Fatou Sarr, Présidente de l’Asufor et de ses collaborateurs, des chefs des villages concernés, des membres du Conseil municipal, des notables, des jeunes et des présidentes des Groupements de femmes.

Ouvrant la séance, l’Adjoint au Sous-préfet a tout d’abord invité les chefs religieux à formuler des prières, avant d’annoncer l’ordre du jour de la réunion portant sur :

- le rappel de la situation ;

- les solutions proposées ;

- divers.

Après adoption de l’ordre du jour, le premier point portant sur le rappel de la situation ayant conduit à l’arrêt du forage de Diarrère a été abordé. L’adjoint au sous-préfet a ensuite donné la parole à Madame Fatou Sarr, présidente de l'Asufor qui a présenté la situation et les démarches entreprises depuis l’arrêt du forage, intervenu le 03 juillet 2019. Depuis cette date, pour rappel, l’eau du forage est devenue saumâtre et impropre à la consommation causant des désagréments aux populations de Diarrère et environs qui n’ont plus bénéficié de cette unique source d’alimentation en eau potable.

Dans son intervention, Mme Sarr a adressé ses remerciements à Madame le Maire, première magistrate de la commune, pour sa disponibilité, son attachement pour Diarrère et pour son sens de l'écoute. La Présidente de l’Asufor a indiqué s’être entretenue au téléphone avec Madame le Maire pour lui faire part de la situation dès le premier jour. Aussitôt, des démarches ont été entreprises par Madame le Maire pour trouver une solution immédiate avec la mise à disposition de citernes d’eau distribuées aux populations qui subissent cette situation difficile. Terminant son propos, Mme Fatou Sarr a ainsi souligné l’engagement de Mme Thérèse Faye Diouf qui compte poursuivre la recherche de solution pour une meilleure alternative. Mme Sarr a ainsi magnifié la compréhension des populations pour leur patience et remercié Monsieur le Sous-préfet pour sa parfaite collaboration.

Après l’intervention de la Présidente de l’Asufor, l’Adjoint au Sous-préfet a donné la parole à Madame le Maire de Diarrère, qui a abordé le deuxième point de l’ordre du jour portant sur les solutions proposées. Dans son intervention, Madame Thérèse Faye Diouf a tout d’abord exprimé toute sa solidarité et son soutien aux populations souffrant de cette situation qui les privent d’eau courante. Madame le Maire a souligné que ce désagrément touche également un certain nombre de forages au niveau national. Concernant la commune de Diarrère, Mme Thérèse Faye Diouf a rappelé les différentes démarches entreprises auprès des services compétents de l’Etat et des correspondances ont été adressées respectivement au Président de la République pour lui faire part de la situation qui prévaut à Diarrère, suite à l’arrêt du forage, ensuite à Monsieur Oumar Gueye, Ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, pour l’octroi d’un fonds de concours spécial, à l’Ofor et aux services compétents.

Cependant, Madame le Maire a indiqué que la question de l’hydraulique n’étant pas une compétence transférée aux collectivités territoriales, la municipalité ne dispose pas des moyens idoines pour faire face à une telle situation. Mme Thérèse Faye Diouf a aussi appelé les populations à continuer à faire preuve de patience et de tolérance tout en leur assurant de sa compassion face aux désagréments causés et les solutions idoines à trouver pour y palier. A cet effet, Mme Diouf a annoncé le raccordement du réseau hydraulique de Diarrère aux forages de Diohine et de Bicole en attendant une solution définitive. C’est ainsi qu’une enveloppe de 23 millions a été dégagée pour les dits travaux.

En prélude à la célébration de la fête de Tabaski, Madame le Maire a tenu à rassurer les populations et leur a signifié, qu’en collaboration avec l’Ofor et le Sous-préfet, une solution a été trouvée pour une alimentation en eau. C’est ainsi que des Réserves d'eau dans une chambre à air seront mises à la disposition des populations.

Après avoir remercié Madame le Maire pour son engagement, l’Adjoint au Sous-préfet a donné la parole à l’assistance et une liste d’intervenants a été ouverte en ce sens, pour recueillir les contributions sur les solutions alternatives consistant notamment au raccordement du réseau hydraulique de Diarrère et environs aux forages de Diohine et de Bicole.

Les différents intervenants ont tour à tour exprimé leurs remerciements à Madame le Maire de Diarrère pour son engagement de tous les jours, sa disponibilité, son sens de l’écoute et sa proximité avec populations. La politique inclusive de tous les acteurs dont a fait preuve Mme Thérèse Faye Diouf a aussi été saluée et des remerciements ont été adressés au Sous-préfet et à la Présidente de l’Asufor pour les efforts consentis et leur collaboration avec Madame le Maire.

Au terme des interventions, l’Adjoint au Sous-préfet a donné la parole à Monsieur Ngor Diop, de l’équipe de l’Asufor, pour des explications techniques concernant le raccordement qui va s’effectuer au niveau des forages de Diohine et de Bicole pour alimenter en eau les différentes localités de Diarrère, en attendant une solution durable. A cet effet, le premier tronçon du raccordement au forage Diohine se fera à partir de Ngardiam et celui de Bicole se fera à partir de Mbine Kory. Les équipes devant procéder au raccordement seront réparties comme suit :

- 1ére équipe : Diohine, Ngardiam, Dame, Leme, Pethie Djiré, Diarrère ;

- 2ème équipe : Ndoundokh, Nieless, Mbassis, Nérane, Nareme, ....Rofangui, Diarrère centre.



Sur ce point, Mme Fatou Sarr, Présidente de l’Asufor a précisé que la pression de l’eau connaîtra une certaine diminution du fait du raccordement qui constitue dès lors une solution d’urgence.

Après ces explications, l’ensemble des chefs de village ont exprimé leur engagement résolu à accompagner ces nouvelles mesures prises et ont invité les populations à participer massivement aux travaux de raccordement, mais aussi à faire preuve de solidarité jusqu’au retour à la normale de la situation.



Reprenant la parole, Madame le Maire a exprimé ses remerciements au Sous-préfet, à l’équipe de l’Asufor, à l’équipe municipale et à toutes les bonnes volontés qui se sont investies depuis le début pour résoudre le problème. Poursuivant son propos, Mme Thérèse Faye Diouf a aussi adressé ses remerciements à Monsieur Oumar Gueye, Ministre des Collectivités territoriales pour sa parfaite collaboration et s’est félicitée de cette ferme volonté des autorités étatiques pour la mise en œuvre de solutions alternatives d’urgence, en attendant la construction future d’un nouveau forage.



Madame le Maire a ainsi remercié le Directeur Général de l’Ofor qui a mis les citernes à la disposition des populations à travers la commission tripartite constituée par la sous-préfecture, la mairie et l’Asufor. Mme Diouf a également réitéré son engagement à l’endroit des populations, comme ce fut le cas depuis le début des désagréments signalés, et compte poursuivre son implication jusqu’au retour à la normale de la situation. La date de démarrage des travaux de raccordement, prévue pour le lundi 05 août 2019, sera confirmée après validation auprès des autorités compétentes.



Au chapitre des divers, troisième et dernier point à l’ordre du jour, d’autres projets ont été soulevés par les intervenants qui ont tenu à remercier Madame le Maire pour les changements opérés, depuis son arrivée à la tête de la Mairie, pour l’amélioration de leurs conditions de vie par la dotation en infrastructures, l’installation et l’extension du réseau électrique dans la commune.

Reprenant la parole, Madame le Maire a adressé ses remerciements à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a accentué son quinquennat sur l’électrification rurale. C’est ainsi qu’à Diarrère, en 2012, seuls trois villages avaient été électrifiés. A présent, suite à un courrier répertoriant l’ensemble des villages non électrifiés et adressé au Directeur Général de la Senelec et actuel Ministre de l’Energie, Monsieur Makhtar Cissé, en 2017, une dizaine de villages ont été électrifiés.



L’électrification de Gadiack 1, de Gadiack 2, de Poultock et de Même/Diohine est en cours tandis qu’un nouveau courrier, en date du 02 août 2019, ayant pour objet une demande pour un complément d'électrification, voire une extension, des quartiers de Diohine, de Diarrère et de Bicole, d’une part, et l'électrification des 08 villages restant, d’autre part, a été adressé au Directeur Général de la Senelec.



D’autres projets sont également en cours notamment :

- les travaux de réhabilitation de la maison communautaire qui va abriter la radio communautaire dont le matériel a été réceptionné depuis l’année dernière ;

- la reprise très prochainement des travaux du stade municipal ;

- la construction du mur de clôture de l’école de Mbettite.

Madame le Maire est enfin revenue sur la situation de Gadiack et des autres localités de Diohine pour rassurer les populations que les addictions d'eau sont en cours et seront effectives à partir de cette année.



Après l’épuisement de tous les points inscrits à l’ordre de jour de la réunion, l’Adjoint au Sous-préfet a exhorté les populations au travail et à la patience. Il a invité les bénéficiaires à procéder au paiement de la facture du mois de juin 2019, déjà consommé, vu que la situation ayant conduit à l’arrêt du forage est intervenue le 03 juillet 2019. Enfin, l’adjoint au Sous-préfet a appelé les cultivateurs dont les champs seront impactés par les travaux de raccordement, à faire preuve de tolérance et de compréhension car ceci constitue une situation exceptionnelle.



Monsieur Mayoni Sarr a tenu à souligner le niveau d’engagement de Madame le Maire de Diarrère qui a travaillé depuis le début, en parfaite collaboration avec la sous-préfecture et l’Ofor, pour le rétablissement de l’eau et cette collaboration tripartite s’effectue sous la coordination du Sous-préfet. Terminant son propos après cette dernière précision, l’Adjoint au Sous-préfet a remercié toute l’assistance et a levé la séance à 16h 03.



Fait à Diarrère le 04 août 2019