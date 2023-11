Problématique de l’eau et de l’assainissement : Serigne Mbaye Thiam répond aux interpellations des députés

Prenant la parole pour répondre aux interpellations des députés, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement invite les parlementaires à être fiers des distinctions de l’Etat du Sénégal sur les domaines de l’eau et de l’assainissement. Serigne Mbaye Thiam répondant aux interpellations des parlementaires sur la qualité et la sécurité de l’eau note « nous avons mené une étude sur la sécurité de l’eau. La vision que nous avons sur l’eau est claire. Le taux d’accès à l’eau en milieu rural est de plus 90% » invite-t-il en appelant les Sénégalais de s’approprier ces distinctions.







Le code de l’Eau est en réécriture. Le nouveau code de l’eau sera bientôt envoyé au secrétariat du gouvernement pour que le document suit son cours. Des études se font pour la réforme de l’assainissement. Le Ferlo va mobiliser 530 millions de mètres cubes. Un transfert interbassin entre les fleuves Sénégal et Gambie pour arroser le bassin arachidier est en gestation. C’est un projet en étude.



Nous avons un programme de solarisation des forages pour régler le problème du carburant. Ce programme est en œuvre à Tambacounda. Cette forme inclut les collectivités territoriales.