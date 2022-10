Problématique d’employabilité des jeunes en Afrique : Des acteurs alertent sur la non adéquation entre l’offre de formation et le besoin du marché…

Il y a un véritable défi en Afrique, au Sénégal en particulier entre l’offre de formation et le besoin du marché de l'emploi. C’est du moins l’avis de Doudou Sangharé, le coordinateur du programme d'appui à l'insertion des jeunes au ministère de la jeunesse.



« J'ai donné quelques chiffres liés aux jeunes en Afrique et au Sénégal, ils représentent 75% de la population. J'ai parlé aussi du taux de chômage qui est de 16,9% et j'ai parlé aussi de la tranche d'âge des jeunes de 15 ans qui sont le plus souvent confrontés au problème de l'insertion. Les questions même de l'adéquation entre formation et éducation existent. Donc, il faut admettre qu'il y a des problématiques d'emplois existent parce que nous avons des problèmes en terme d'éducation du fait que la plupart des jeunes qui cherchent de l'emploi soit n'ont pas accès à l'éducation à l'instruction primaire ou bien ils ne sont pas bien formés aux métiers qui puissent aider à accéder à l'emploi », a souligné le coordinateur.



Toutefois, Doudou Sangharé note pour s’en féliciter que les chiffres de l'employabilité sont satisfaisants au Sénégal avec notamment le lancement par le gouvernement des programmes allant dans le sens de l’insertion rapide des jeunes. « La situation d'employabilité des jeunes, en se basant sur le programme Xëyu Ndaw Yi, en attendant l'évaluation des pôles emplois et des programmes d'urgence, il faut dire que nous avons des statistiques satisfaisantes. Parce que dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Yi, on avait un objectif de 35.000 emplois, aujourd'hui on a 64.000 emplois créés par le gouvernement du Sénégal », note le coordinateur.



C’est dans ce sens que le Sénégal a accueilli ce jeudi 20 octobre 2022, une rencontre régionale sur la « participation des jeunes à l’économie de demain ». Un rendez-vous portant sur l'emploi décent et l'entreprenariat des jeunes en Afrique. « Avec la participation effective des jeunes venant de 20 pays, des décideurs politiques, des acteurs de la société civile, des institutions, des bailleurs de fonds et des entreprises, cette rencontre vise à mobiliser toutes les parties prenantes pour échanger des bonnes pratiques et favoriser un engagement collectif à créer des initiatives innovantes pour l'accès à un emploi digne et à l'auto emploi des jeunes africains », a renseigné Salimata Guèye Dieng, directrice de SOS village d'enfants Sénégal, initiateur de cette rencontre de Dakar...