Probable soutien à Macky : Cheikh Bamba Dièye rappelle à Bamba Fall les « injustices » subies...

« J’espère que Bamba Fall, au moment de prendre la décision, se rappellera le combat qu’il a mené et les sacrifices qu’il a endurés avec les Médinois sous le régime de Macky Sall du fait, uniquement, de son soutien à Khalifa. C’est une tâche noire sur le bilan du président de la République sortant, l’ex-théoricien de la gouvernance sobre et vertueuse devenu le promoteur de la transhumance et des contre-valeurs », a mis en garde Cheikh Bamba Dièye, invité à l’émission « Face à Dakaractu », qui passe en direct sur votre site préféré.



Sur un autre registre, le député s’est prononcé sur le débat afférent au CFA. Il pense que cette monnaie garantit une certaine stabilité. Cependant, il croit savoir que l’arrimage du CFA à l’euro doit être revu, car il ne peut pas comprendre que les pays de l’UEMOA ne profitent pas du taux de croissance moyen de 5% en dehors du prisme d’analyse de la crise européenne. « Il faut changer de nom, sortir le CFA du giron de la France », souligne-t-il. « La position privilégiée de la France sur nos pays pénalise. Si nous sommes indépendants et réellement indépendants, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas tourner le dos aux produits français pour les produits chinois ou ceux d’ailleurs. Il faut élargir notre zone économique pour qu’elle englobe le Nigéria, le Ghana, voire le reste du continent africain », exhorte-t-il.