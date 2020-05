Probable découverte du vaccin contre la Covid-19 : Macky Sall se soucie « encore » du sort des africains.

Le Chef de l’Etat Macky Sall qui a pris ce jour part à une table ronde virtuelle organisée par le New York Forum Institute sur le thème « Pour un monde résilient : l’appel de l’Afrique en faveur d’une nouvelle gouvernance mondiale », a plaidé pour « un nouvel ordre mondial basé sur plus de justice sociale et plus d’équité ». Mais aussi basé sur les valeurs humaines et la solidarité internationale pour aider l’Afrique à faire face à l’impact de la pandémie sur les économies et les progrès sociaux réalisés jusqu’ici.



Il s’est notamment interrogé sur le sort des 1,3 milliard d’africains « lorsque le vaccin à la Covid-19 sera découvert et que les pays qui vont le découvrir n’acceptent pas de le partager ». « Nous appelons aussi pour que le vaccin, quel que soit le pays qui va le découvrir, soit partagé avec l’ensemble de l’humanité », a-t-il dit.



« Nous considérons que malgré les financements et les transactions mondiales qui se chiffrent quotidiennement en trillions de dollars, l’humanité n’a pas été capable de développer une solidarité entre les pays, malgré les appels et le comportement de l’Afrique qui a pu être résiliente à la pandémie en termes de nombre de contamination et de décès », a dit M. Macky Sall.



Ainsi, pour le Président sénégalais, l’humanité n’a pas tiré des leçons suffisantes de la pandémie de la Covid-19.