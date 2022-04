Prix récital Coran 2022 : Le président de la Fédération des écoles coraniques demande plus de soutien à l’État...

Le président de la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal, Serigne Moustapha Amadou Wane, s'est félicité de l'initiative prise par le directeur général de Senico, Abdoulaye Dia, à l'origine du concours national de récital de Coran.



Profitant de la tribune qui lui a été offerte lors de la cérémonie de remise des prix de l'édition 2022, il a invité l’État et les bonnes volontés à soutenir la fédération qu'il dirige.



On y compte au moins de 724 associations autorisées par le ministère de l'intérieur, avec 22.534 écoles coraniques et près de deux millions d'élèves...