Prix mondial de l'enseignant : Le kenyan Peter Tabichi sacré.

Le ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam a dirigé la délégation sénégalaise ayant pris part à la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréats du prix mondial de l'enseignant organisé à Dubaï.

Un enseignant kenyan du nom de Peter Tabichi, âgé de 36 ans, est sacré lauréat du meilleur prix de ce prestigieux concours honorant les meilleurs enseignants. Peter est un professeur de physique et de mathématiques officiant dans une zone rurale reculée et défavorisée du Kenya. Il a remporté ce dimanche 24 mars The Global Teacher Prize. L'enseignant s'est distingué parmi les 10 finalistes venant de différentes parties du monde.

Le lauréat considéré comme modèle, consacre 80% de son salaire mensuel à ses élèves les plus défavorisés dans la zone pauvre où il sert. Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves, a permis à son école de remporter le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires de science.

Ce prix mondial qui revient pour la première fois à un africain, est doté d'une récompense d'un million de dollars. Les sénégalais Assane Ndiaye et Gorgui Faye font aussi partie des lauréats de l'édition 2019.