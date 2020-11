Prix meilleur Dg : Aminata Kane Ndiaye remporte en 2020 le 8ème AfricaCom Awards.

L'expérience, et la référence sont les deux concepts mis en bandoulière par Aminata Kane Ndiaye depuis qu'elle est nommée PDG de Orange Sierra Leone. Un investissement humain sans faille ni répit lui a permis d'être désignée meilleur PDG en Afrique par la prestigieuse initiative AfricaCom Awards qui consacre annuellement les entreprises africaines les plus performantes ainsi que leur type de management.



Parmi les nominés de ce prestigieux prix pour cette année, Aminata Kane Ndiaye était l'unique femme. Cette diplômée d'HEC Paris et titulaire d'un MBA au MIT, incarne bien le leadership féminin Africain. Cette distinction est le résultat de plusieurs années de dur labeur et de réussite des différents objectifs obtenus partout où elle passée en échelonant tous les postes.



Cette distinction est loin de surprendre les observateurs qui trouvent cette consécration comme une victoire pour le cercle des femmes managers et chefs d'entreprise qui réclament leur place dans le processus de développement de l'Afrique.



Une hausse du chiffre d'affaires de 64 milliards soit 6,3%



Lancée en 2016, Orange Sierra Léone ne cesse de jouer sa partition dans l'essor du Groupe Sonatel. Une dynamique qui s'est confirmée sous la direction de Aminata Kane qui a apporté sa touche personnelle dans l'atteinte des résultats visés : les solides performances opérationnelles du Groupe Sonatel en sont une parfaite illustration. Le chiffre d'affaires 2019 est de 1086,6 milliards de F Cfa, en hausse de 6,3% (+64,6 milliards) par rapport à 2018, souligne le site allafriça.com.



Toujours sur la dynamique de mettre tout le monde d'accord, cette ancienne consultante en stratégie chez McKinsey & Company en France, est souvent invitée sur des plateaux de haute facture à l'image de l'Assemblée Annuelle des Nations Unies, le sélectif Forum de Davos, entre autres, pour partager son expérience mais surtout inspirer les jeunes africains. En plus, elle était à l'origine de stratégies et opérations pour des fournisseurs de télécommunications et de technologie, des banques et des fabricants de biens de consommation en Europe et en Afrique de l'Ouest...