Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé

Le journaliste-reporter de Dakaractu, Abdou Karim Mbacké Ndiaye, figure parmi les nominés du Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL), décerné par l’Observatoire International de la Démocratie Participative-Afrique. Il est sélectionné dans la catégorie Média-Document grâce à son reportage intitulé : « Ngor : Plongée nocturne dans l’enfer de la drogue et de la prostitution – les gilets jaunes découvrent… » [[Reportage] Ngor : Plongée nocturne dans l’enfer de la drogue et de la prostitution – Ce que les Gilets Jaunes découvrent fait froid dans le dos]urlblank:https://www.dakaractu.com/Reportage-Ngor-Plongee-nocturne-dans-l-enfer-de-la-drogue-et-de-la-prostitution-Ce-que-les-Gilets-Jaunes-decouvrent_a262149.html .



Le PELL distingue chaque année les meilleures pratiques, innovations et initiatives inspirantes en matière de gouvernance territoriale, décentralisation et développement local.



Abdou Karim Mbacké Ndiaye est en lice aux côtés de deux autres journalistes : Abdoulaye Tounkara (Mali) et Aboudou Wahabou Tourare Aboubakiri (Bénin). Les résultats seront dévoilés le 6 novembre prochain.



La rédaction de Dakaractu adresse ses félicitations et ses encouragements à leur confrère.

