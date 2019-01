Prix Ragnée : Dakaractu meilleure presse en ligne (VIDÉO)

Le site Dakaractu, très prisé par les internautes sénégalais et de la Diaspora, s’est vu décerner le prix du "Meilleur Site Internet" lors du Gala de remise de distinctions de la 7eme édition du prix Ragnée. En présence du médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, du sous-préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo et de nombreux autres invités, la 7ème édition du "Prix Ragnée" s’est tenue vendredi soir, au Grand Théâtre. Dakaractu remporte ainsi pour la deuxième fois ce prix.