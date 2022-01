Prix Ragnée 2021 : Cheikh Mbow, le Directeur Exécutif de la Cosydep encore honoré…

Le Directeur Exécutif de la Cosydep a été encore honoré par le prix Ragnée. Cheikh Mbow a en effet reçu le prix Ragnée de l'excellence, le mercredi 5 janvier 2022.



Cette reconnaissance citoyenne est la énième du genre. Cheikh Mbow a été distingué par Alouwas de l'éducation en 2013. Il a également bénéficié de la reconnaissance des Éclaireurs du Sénégal en 2013, du Partenariat Mondial pour l’Éducation en 2017, des IEF de Koungheul et de Thiès en 2018.



Les familles religieuses reconnaissent son expertise et son engagement. Il a été sollicité en 2013 par "Carrefour du Magal à Masalikoul Jinaan. En 2019, il a prononcé la leçon inaugurale pour la communauté Tidiane. Idem pour la 38ème édition de la ziarra Omarienne. En avril 2014, son expertise a bénéficié à la communauté chrétienne. Monsieur Mbow a dédié son prix « à la grande famille de la Cosydep, artisan des réalisations, à la communauté éducative, aux partenaires et proches. » Il a salué la pertinence du thème "Leadership intergénérationnel" qui invite à considérer l'éducation comme principal pilier du développement. Pour lui, il est aujourd’hui urgent de revisiter les paradigmes, les méthodes et les stratégies, dans un monde en perpétuel changement.



S'appuyant sur le contexte électoral dans lequel se trouve le Sénégal, il a invité les acteurs à épargner l'institution scolaire et universitaire de tout jeu partisan. « Les véritables acteurs d'un Sénégal durablement émergent se bâtissent à l'école », a réagi Cheikh Mbow à l’issue de la remise du trophée.