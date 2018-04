Prix Marc-Vivien Foé : Diao Baldé et Moussa Konaté nominés

Ce lundi, RFI et France 24 ont dévoilé la liste des 13 nommés pour le Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1.



Qui succédera à l’Ivoirien de Nice, Jean Michaël Seri ? Ce lundi, Radio France Internationale (RFI) et France 24 ont dévoilé la liste des 13 candidats en lice pour le Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Moins en vue cette saison, l’Eléphant sacré en 2017 fait tout de même partie des postulants parmi lesquels on retrouve aussi les recrues médiatiques arrivées l’été dernier en France, le Sénégalais Baldé Keita (Monaco) et le Burkinabè Bertrand Traoré (Lyon).

Mais cette année, les favoris pour le sacre auront pour nom Wahbi Khazri (Tunisie), déterminant avec Rennes aussi bien en neuf qu’en dix, ainsi que le Camerounais Karl Toko-Ekambi, 5e meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 réalisations et bien parti pour assurer le maintien d’Angers. Autres postulants à de belles places : le Congolais Gaël Kakuta, en pleine résurrection à Amiens, ou encore le Camerounais André-Franck Zambo-Anguissa qui a acquis une nouvelle dimension dans l’entrejeu de l’OM aux côtés de Luiz Gustavo. Verdict le 14 mai prochain à l’issue du vote d’un jury composé de 95 journalistes, dont Afrik-Foot.



Afrik-Foot