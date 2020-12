Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, Youssou Ndour encense le président : « Pour construire, il faut avoir un leader »

Le ministre conseiller, Youssou Ndour, n'a pas tari d'éloges en s'adressant au président Macky Sall qu'il a qualifié de leader éclairé.



"Pour construire, il faut avoir un leader", a martelé l'artiste-chanteur devant un Macky Sall ravi. L'ancien ministre de la culture et du tourisme qui prenait ainsi la parole à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, a appelé à une union des forces en Afrique.



Ce, afin de faire entendre la voix du continent au niveau mondial. En outre, il saluera la culture de la démocratie et du dialogue social qui a valu au Sénégal un statut privilégié dans la sous-région et sur l'international...