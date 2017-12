Prix Macky Sall pour le Dialogue : Le représentant du CIRID, Maodo Malick Mbaye, félicité par le Chef de l’Etat

Le prix Macky Sall pour la Dialogue a été remis au Moro Naba du Burkina Faso le jeudi 21 Décembre dernier. Ce prix a été institué par le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue(CIRID) et récompense toute initiative de dialogue politique et social en Afrique, en particulier dans le domaine pivot de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale.

Maodo Malick Mbaye, représentant du CIRID au Sénégal, a été reçu et félicité par le chef de l’Etat sénégalais parrain du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique, hier. Il a été question, lors de cette audience, pour le chef du Bureau CIRID de l'Afrique de faire un compte rendu au parrain de cet événement qui a drainé beaucoup de personnalités.

Pour finir, il en a profité pour annoncer au Parrain du PMSDA que les candidatures commencent à tomber pour l'édition 2018.