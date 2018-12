« Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique »(PMSDA) : Faute de récipiendaire cette année, le prix reporté à 2019

Il n’y aura pas de récipiendaire pour le « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique »(PMSDA) instauré en 2016 par le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), et qui avait récompensé le Mogho Naba du Burkina Faso lors de sa premiére édition. Ce prix qui vise à

encourager l’esprit et les initiatives de dialogue sur le continent ne trouve pas preneur donc en 2018, selon le CIRID qui malgré les différentes missions menées dans les six(6)régions d’Afrique (y compris sa diaspora) n’ont pas permis d’identifier un récipiendaire.



Ainsi, Le jury a-t-il estimé, annonce le CIRID, qu’il n’y avait pas de candidat susceptible d’être récompensé cette année. Les organes du CIRID poursuivent le travail de prospection et Rendez-vous est pris pour l’édition du PMSDA 2019, laisse t’il entendre.