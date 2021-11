Prix Goncourt : Macky Sall félicite chaleureusement le lauréat Mohamed Mbougar Sarr

L'écrivain Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr vient de remporter le Prix Goncourt 2021 ce mercredi 03 novembre 2021 avec son roman « la Plus secrète mémoire des hommes ». Une première pour un compatriote, ce qui lui a valu les félicitations du Chef de l’Etat Macky Sall. « Je félicite chaleureusement notre compatriote Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prestigieux Prix Goncourt pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes". Je suis fier de cette belle consécration qui illustre la tradition d’excellence des hommes et femmes de Lettres sénégalais » a écrit le Chef de l’Etat.