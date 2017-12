Privée de parole à l’occasion de l’inauguration de l’AIBD : la famille de Blaise Diagne en colère contre le protocole

« LE GRAND ABSENT DE LA CEREMONIE D’INAUGURATION DE l’AEROPORT BLAISE DIAGNE





Le Sénégal, terre de la « Téranga », est un modèle quant à sa culture de l’hospitalité et de l’honneur rendu à ses fils les plus méritants.

Blaise Diagne, a été l’un des plus déterminés à défendre la cause de ses frères noirs.



Comme beaucoup de grands hommes de ce monde, il a fait ce qu’il a été obligé de faire, mû par la conviction de bien faire, ne renonçant jamais à ses luttes, obstinément combatif pour obtenir davantage de libertés pour ses frères jusqu’à être jugé aux assises.



La cérémonie de l’inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD) n’a pas été l’occasion de présenter dignement Blaise Diagne comme il l’eût mérité. Cela m’amène à sortir de ma réserve, point trop n’en faut.



Que diantre cette dilution du nom de Blaise Diagne dans un acronyme, AIBD ! Cela relève de la gageure et revient à offrir à la mémoire de mon grand-père le destin des feuilles mortes.

Dirait-on pour Place de l’indépendance (PI), pour aéroport Léopold Sédar Senghor (ALSS), pour l’Avenue Lamine Gueye (ALG)



Souffrez que j’exprime mon trouble, quant à cette cérémonie durant laquelle le protocole , avec un zèle faussement naïf, n’ait point permis aux descendants de Blaise Diagne, pourtant présents, de s’exprimer, de dire leur gratitude et leur fierté.

Quelle outrecuidance, d’être indûment gêné de présenter à sa juste valeur, le grand homme qu’a été BLAISE DIAGNE.



Ni dans les vidéos, ni dans les discours des officiels, on n’a compris qui était BLAISE DIAGNE à qui on a dédié ce bel ouvrage.

Nulle photo, nul buste, pour le faire connaître dans un lieu d’ouverture au monde.



Nulle image, très peu de propos consacrés à BLAISE DIAGNE si ce n’est qu’il fut le premier député noir d’Afrique à l’Assemblée nationale française, jetant ses combats dans la brume des temps.



Oh ! Combien de voyageurs se sont demandés « mais c’est qui Blaise Diagne ? » A l’image de cette franco –portugaise assise à mes côtés dans mon vol retour, qui me dit avoir lu la presse et n’en savait toujours pas plus sur BLAISE DIAGNE.





J’eusse souhaité que les discours fussent moins tragiquement portés à une campagne politique, mais à parler d’une des plus grandes fiertés du peuple noir qu’incarne Blaise Diagne.



De l’ignorance de cette partie de l’histoire du Sénégal, procède une ambiguïté coupable vis à vis de la jeunesse sénégalaise privée d’une partie de la vérité de son passé ».





Madame Yolande Monique Vidal née Diagne

Fille de Roland Diagne, 4° fils de Blaise DIAGNE

Petite fille de BLAISE DIAGNE