Prison du Cap Manuel : Boubacar Sèye interné au pavillon spécial de l'hôpital le Dantec après un malaise.

L'information est du président de l'association Otra-Africa, Souleymane Alioune Diallo, selon lequel l'état de santé du président d'Horizons sans frontières s'est dégradé ces derniers jours, ce qui fait qu'il a été interné au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec suite à un malaise.



"Boubacar Sèye a été interné ce matin au pavillon spécial de l'hôpital le Dantec. Il avait piqué une crise et l'administration pénitentiaire ne voulant pas prendre de risque l'a conduit au pavillon spécial de l'hôpital le Dantec", s'est confié Souleymane Alioune Diallo, joint par Dakaractu.



Par ailleurs, le président de l'association Otra-Africa de rappeler que Boubacar Sèye a une santé très fragile, ce qui est connu de tous, c'est pourquoi il invite les autorités à le libérer le plus rapidement possible. Souleymane Alioune alerte également sur tout ce qui pourrait arriver au président d'Horizons sans frontière en prison.



Pour rappel, Boubacar Sèye a été placé sous mandat de dépôt suite aux propos tenus sur le financement attribué à l'État du Sénégal par l'Union Européenne dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, faisant état de détournement de ces fonds...