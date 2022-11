Prise en charge sanitaire et sociale des artisans : 7.500 artisans enrôlés dans la mutuelle sociale nationale...

La Mutuelle sociale et nationale des artisans (MSNA) a enrôlé 7. 500 artisans. Des adhérents sur toute l'étendue du territoire à la Couverture maladie universelle (CMU). Les artisans ont tenu la cérémonie de clôture des enrôlements dans la commune des Parcelles Assainies, ce jeudi 17 novembre 2022, en présence des représentants du ministère du Travail, notamment de la Direction de l’Artisanat et du partenaire technique, la GIZ. Cette convention a été signée à travers la Mutuelle sociale nationale des artisans (MSNA) du Sénégal. À cette occasion, le président du Conseil d’administration de la mutuelle a sensibilisé les artisans pour les inviter à souscrire à la couverture sanitaire, pour leur permettre de se prendre en charge en cas de maladie.

Selon le communiqué, c'est une façon pour eux de mettre un terme aux quêtes organisées pour leurs collègues et de pouvoir bénéficier d’une protection qui était jusque-là considérée comme l’apanage des seuls employés salariés de la fonction publique et du secteur privé. « Aujourd’hui, on est là pour faire de la sensibilisation et procéder à la signature de conventions avec le monde médical, à savoir les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies et officines. Seuls les fonctionnaires et les employés d’entreprise du privé formel qui bénéficient de la protection sociale et à un moment donné, dans le cadre de son programme PSE, le président de la République a décidé, avec les services techniques et les partenaires financiers, de nous doter de cette mutuelle sociale », a fait savoir Assane Guèye, président de la MSNA qui est revenu sur les missions de la mutuelle.

Selon le responsable, l’objectif de la mutuelle dépasse la couverture sanitaire et vise à faire bénéficier à ses membres, des avantages des allocations familiales et d’une pension de retraite. « On ne parle pas de mutuelle de santé, mais de mutuelle sociale. Aujourd’hui on va commencer par la santé, tout naturellement. En dehors de la santé, on doit aller vers la protection sociale à savoir la retraite, les accidents de travail, la maternité et les allocations familiales », a insisté M. Guèye, dans la déclaration de presse.

La mutuelle de santé propose des offres diversifiées aux artisans, mais aussi ces derniers peuvent faire enrôler leurs apprentis. En plus des frais d’adhésion à la mutuelle, fixés à 3.500 F CFA, l'adhérent doit payer des frais de souscription à la CMU. « Pour ce qui est de la première partie, c’est-à-dire côté CMU, il faut s’acquitter de sa cotisation de 3.500 F CFA, et les autres 3.500 F seront payés par le gouvernement du Sénégal », a-t-il fait savoir.

La mise en place de cette mutuelle découle de la structuration et de l’organisation qui sont intervenues dans le secteur de l’artisanat, avec les Chambres des métiers, la Direction de l’artisanat et les organisations professionnelles. « C’est ce qui explique que les artisans ont été choisis en premier, avant les autres secteurs de l’informel », a-t-il fait ressortir.

Pour conclure, il annonce que le travail de sensibilisation pour l’adhésion et l’enrôlement va se poursuivre à travers tout le pays. Cette mutuelle a été mise en place par l’État du Sénégal dans le cadre du projet de « Régime simplifié pour les petits contribuables... »