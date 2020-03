Prise en charge face au Covid-19 : La coalition DIISSO apprécie le professionnalisme du personnel sanitaire et s'engage dans la sensibilisation.

La conférence des leaders de la coalition DISSO s’est réunie ce Mercredi 18 mars

2020 sous la Présidence de son Coordonnateur Modou Diagne Fada, à l’effet de partager sur la situation sanitaire nationale et internationale relative à la Pandémie du COVID-19 communément appelée Coronavirus.

La conférence des leaders apprécie à sa juste valeur les mesures prises par le

gouvernement du Sénégal pour circonscrire et endiguer l’avancée de la maladie.

Aussi, les leaders félicitent le Président de la République Macky Sall, pour la promptitude et la pertinence des mesures déjà prises.

C’est pourquoi la conférence des leaders appelle le Peuple sénégalais à suivre

scrupuleusement des directives du Gouvernement notamment sur :

- L’interdiction des rassemblements privés comme publics ;

- Les mesures de propreté et de lavage des mains.



La conférence apprécie particulièrement la fermeture des écoles et des Universités pour la protection des plus jeunes.

S’inscrivant dans la synergie nationale autour du Chef de L’Etat pour l’endiguement du Coronavirus, les leaders appellent à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation et se félicitent de la dynamique enclenchée pour soutenir financièrement le Gouvernement.



La conférence se réjouit de la décision des Chefs religieux d’accompagner les

mesures prises par l’Etat en annulant ou reportant les manifestations religieuses.

DIISSOO se joint aux populations en demandant à nos illustres guides, de renouveler sans cesse leurs prières pour que la Miséricorde divine préserve notre

pays et le monde.



La conférence salue le dévouement et le professionnalisme du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité ainsi que toute l’administration territoriale pour les actions de préservation de nos concitoyens contre ce fléau.

Enfin les leaders de la Coalition pour une Alternative démocratique CAD/DIISSO

s’engagent à accompagner le gouvernement dans la sensibilisation des populations partout au Sénégal pour vaincre définitivement ce virus.