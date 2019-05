Prise en charge et bien-être : Assistance « sama ker » au chevet des personnes âgées.

Les personnes du troisième âge considérées comme vulnérables méritent assistance et une bonne prise en charge afin de les accompagner dans leur vieillesse. Assistance Sama ker dans le souci de les assister, a initié un panel pour discuter sur les voies et moyens à mettre en place pour leurs charges sociales et médicales...