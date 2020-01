Prise en charge des urgences : "Le dispositif qu’il faut mettre en oeuvre dans le cadre de la note circulaire officielle est un dispositif globalement existant" (Abdoulaye Diouf Sarr)

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, à l’occasion de la journée nationale du nettoiement, est revenu sur la note circulaire liée à l’amélioration de la prise en charge des urgences au Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr qui s’exprimait à Yoff, a d’emblée rassuré sur un dispositif d’accompagnement de la note qui, laisse-t-il entendre, est globalement existant. "Nous avons le Samu national qui fait un travail de régulation extrêmement important et qui a un parc d’ambulances qu’il va mettre à la disposition des structures hospitalières", confie l’autorité. Le ministre de la santé cite également les services d’accueil et d’urgence (Sau) qui assure la prise en charge des populations. Abdoulaye Diouf Sarr a tenu, par ailleurs, à préciser que la circulaire est un point de décision sur un certain nombre de points qu’il faut mettre en oeuvre sur le terrain. Il a toutefois commenté la sortie de l’ordre des médecins sur cette note circulaire officialisée le 2 janvier dernier.