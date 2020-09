Prise en charge des malades : Le Sames alerte sur ce risque qui guette le secteur de la santé.

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a entamé une session ordinaire, hier mardi, sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le système de santé au Sénégal". Une rencontre qui a permis l’audition de 7 autorités sanitaires, dont le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, chargées du suivi de la pandémie de Covid-19, ainsi que les professionnels et spécialistes de la santé publique et privée.



Du nombre de ces acteurs de la santé qui été auditionné, le Dr Amadou Yéri Camara, Secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), n’y est pas allé de manière douce. Dans ses propos, il a non seulement relevé l’état du plateau médical, mais il a aussi déploré le niveau de satisfaction des professionnels de la santé, au Sénégal. ‘’Si on ne fait pas gaffe, tous nos spécialistes de la santé se retrouveront à l’étranger’’, a annoncé le Dr Camara qui plaide pour une correction sur ‘’le retard de la mise en œuvre des stratégies de communication’’.



Ayant été au front, avec ses collègues dans la lutte contre la pandémie, il a fustigé, au nom des acteurs de la santé ‘’l’absence d’interdictions de certaines cérémonies’’. Pour lui, ‘’vivre avec le virus avant l’heure a causé beaucoup de problèmes’’, aux personnels de santé. Et dans ses propos, le Dr Amadou Yéri Camara a évoqué, pour le regretter, l’état déplorable des machines. ‘’Il y a certaines machines quand vous les voyez, vous êtes dépassés. Il faut qu’il y ait un suivi et une maintenance des équipements. Il faut une école de maintenance au Sénégal. On ne peut pas acheter chaque année ou chaque fois des machines à coup de milliards qui se gâtent du jour au lendemain faute d'entretien et de réparation’’, lâchera-t-il.