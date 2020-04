Prise en charge des factures d’eau et d’électricité par l’Etat : Les ministres Serigne Mbaye Thiam et Mouhamadou Makhtar Cissé face à la presse cet après-midi.

Après les mesures annoncées par le président de la République Macky Sall lors de son discours à la nation à la veille de la fête de l’indépendance, le ministre de l’Eau et celui du Pétrole et des Énergies, vont faire face à la presse cet après-midi.

Serigne Mbaye Thiam et Mouhamadou Makhtar Cissé parleront des mesures qui concernent la prise en charge par l’Etat des factures d’eau et d’électricité des abonnés de la tranche sociale.

Des précisions seront faites sur les abonnés concernés et les dates prises en compte par ces mesures.