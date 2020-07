Prise en charge des élèves en classes intermédiaires, préparation des examens, rentrée scolaire 2020-2021 : Les propositions et recommandations de la COSYDEP.

Le 25 juin 2020, au terme d'un long processus, ponctué d’efforts consentis par l'ensemble de la communauté éducative, le Sénégal a pu remettre en marche son système éducatif pour les élèves en classes d'examen. L’espoir a pu ainsi renaitre chez les 551 000 candidats qui, pendant toute la pause, n’ont cessé de s'interroger sur l'issue de l'année scolaire.



Si achever l'année pour les élèves des classes d'examen est un pari à gagner, la préparation de la prochaine rentrée, l'optimisation des conditions d'apprentissage et les modalités de passage, en particulier pour les élèves des classes intermédiaires qui auront passé près de six mois loin des écoles, en sont d’autres.



Dans cette perspective, il est impératif de prendre la mesure des défis à relever dans la marche vers la rentrée de novembre. D'abord, il sera question :



1. d’éviter toute rupture dans la mise en œuvre du protocole sanitaire mais aussi dans le maintien de la salubrité des établissements scolaires (disponibilité en permanence du matériel de protection, approvisionnement en eau, fonctionnalité des toilettes, …)







2. Renforcer la dynamique communautaire en vue d'assurer quotidiennement la sécurité et la santé des élèves, enseignants et personnels d’appui.







3. Privilégier la concertation entre les différents acteurs, y compris les représentants des apprenants, en vue de leur adhésion aux décisions.







4. Apporter des réponses pratiques aux effets de l’hivernage qui s'installe progressivement dans le pays avec ses caractéristiques sur le double plan sanitaire (maladies hivernales) et environnemental (inondations et dégradation des infrastructures).







Aussi bien pour l'achèvement de l'année en cours que pour le démarrage correct de celle à venir, la COSYDEP, au terme d'une analyse minutieuse de la situation, a abouti à un ensemble de propositions dont la prise en compte contribuerait à créer les possibilités d'un dépassement des contraintes.







Plus de 3 000 000 d'élèves ont été contraints d'étudier à travers des dispositifs mis en place, s’ils n'ont pas simplement été en vacances. Ces élèves, non candidats, ont mal achevé l'année en cours et vont commencer tardivement la nouvelle année sans les prérequis nécessaires. C'est dire que leur sort doit être aujourd'hui au centre des préoccupations.



1. S'accorder sur un protocole pédagogique adapté aux besoins des élèves et reposant sur un socle minimal de compétences.







2. Assurer systématiquement la remise à niveau des élèves des classes intermédiaires, en vue de garantir la mise en place des prérequis à partir d'un pré-test et achever ce processus par un post test.







3. Accompagner les initiatives de cours de vacances, développées traditionnellement par les communautés.











Paramètres pour le passage en classe supérieure des élèves des classes intermédiaires







La COSYDEP a recommandé quelle que soit la formule choisie, de prendre en considération un certain nombre de paramètres dans son application :











1. Respect des dispositions de la loi sur l'obligation scolaire de dix ans



2. Application des dispositions administratives qui organisent le redoublement et le passage intra et inter cycles ;



3. Prise en compte de l'âge de l'élève dans la décision ;



4. Planification d’activités pédagogiques de remise à niveau centrées sur les prérequis nécessaires aux programmes de la nouvelle année scolaire.







Au regard de ces paramètres, la COSYDEP a examiné différentes formules tout en attirant l'attention sur les avantages et inconvénients de chacune d’elles :







Formule 1 :



Tous les élèves des classes intermédiaires passent en classe supérieure



Cette formule semble facile et simple mais comporte plusieurs limites. Elle est négativement chargée et historiquement marquée du fait de précédents connus pouvant aggraver le discrédit sur le système.











Formule 2 :



Les élèves des classes intermédiaires passent sur la base du critère de la moyenne



Cette formule fait passer les élèves en fonction de leurs performances obtenues à travers les évaluations faites avant la suspension. Toutefois, il y a lieu d'éviter les limites que recèle le critère de la moyenne qui est tout à fait relatif et n'a de sens que par rapport au groupe-classe et à l’école. En outre, cette formule est en déphasage avec les principes de la déconcentration surtout si le seuil de la moyenne requise pour passer est décrété par le niveau central. Pour cette formule, les paramètres évoqués ci-dessus restent aussi valables.







Formule 3 :



Les équipes pédagogiques font des propositions de passage validées par les IEF



Cette formule responsabilise les équipes pédagogiques dans la définition des modalités de passage ou de redoublement sous la supervision des IEF. Elle restitue aux enseignants le pouvoir de décider, au plan pédagogique, du parcours de leurs élèves. Au total, la formule valorise les acteurs du terrain et comporte l'avantage de fonder la décision, d'une part sur des données factuelles et, d'autre part sur l'expérience des acteurs les plus proches de la classe. Dans cette optique, les limites du critère de la moyenne sont atténuées par l'expérience des enseignants issue de la pratique de la classe et de la connaissance des élèves. Pour cette formule, les paramètres évoqués ci-dessus restent toujours valables.







En somme, la COSYDEP reconnaît qu’il existe plusieurs modalités pour régler la question du passage en classe supérieure des élèves des classes intermédiaires. Cependant, la Coalition exhorte les autorités à faire preuve d'ouverture et de flexibilité en vue d’approfondir minutieusement la réflexion sur les différentes modalités de manière à choisir celle qui répond au mieux à la poursuite sans préjudice du cursus scolaire des apprenants.











Pour la COSYDEP, la rentrée scolaire 2020-2021 sera probablement une rentrée spécifique du fait du contexte particulier de l'année en cours. Elle devra être utilisée de façon optimale en vue de combler les lacunes issues de l’année COVID.







A cet égard, il convient d'établir un bilan objectif, exhaustif et inclusif des conséquences de la COVID19 en vue d'apprécier la portée des multiples offres d’accompagnement des apprenants, d'évaluer le dispositif de reprise des enseignements et d'en tirer des leçons pour l’avenir, mais également de garantir la stabilité de l’année scolaire 2020-2021 par des négociations ouvertes et sérieuses en vue de traiter efficacement la question Enseignante et de maintenir la trêve.







Par ailleurs, la Coalition recommande l’engagement, la mobilisation et la vigilance de l'ensemble des acteurs et partenaires face à la complexité du contexte. Enfin, la COSYDEP insiste sur des actions qui matérialisent l’option pour un système éducatif moderne dans ses possibilités d’apprentissage, solide de ses infrastructures, souple dans son déploiement, résilient dans ses réponses face aux événements imprévus, suffisamment ancré sur les réalités nationales et effectivement décentralisé.