Prise en charge des droits fondamentaux des femmes, résilience face à la covid-19 : Les femmes républicaines expriment leur satisfecit au président Macky Sall.

Sacrifiant à une tradition républicaine bien établie, le président Macky Sall, a délivré un message de paix et d’unité à la nation sénégalaise, à l’occasion de son discours de fin d’année.



À la hauteur des enjeux d’un contexte marqué par la crise multidimensionnelle liée à la pandémie de la covid-19, le Président de la République a parlé à son Peuple, passant en revue ses victoires, ses attentes, ses difficultés et, surtout, sa détermination à maintenir notre pays sur le chemin de l’émergence en 2035.



C'est dans cette dynamique que les femmes et les filles, forces motrices et cœur battant de la nation, ont encore fait l’objet d’une attention toute particulière, que ce soit pour leurs droits fondamentaux, leur santé, leur pouvoir économique, de leur éducation, la qualité de leur vie et leur protection contre les différentes formes de violence.



Fières de partager cette vision et cet engagement, les femmes républicaines adressent encore leurs vives félicitations au président de la République, Macky Sall pour les succès obtenus dans la mise en œuvre du Programme de Résilience économique et social avec, en particulier, la substantielle amélioration au système de santé, présage d’une riposte robuste et efficace contre les tendances actuelles de la maladie.



Renouvelant sa fidélité et sa grande détermination à l’accompagner dans sa mission au service du Sénégal et du peuple sénégalais, le mouvement national des Femmes de l’Alliance pour la République s’associe aux sénégalaises des villes et des campagnes pour magnifier les prometteuses perspectives de transformation structurelle de l'économie sénégalaise pour l’année 2021 et soutient les nouvelles mesures prises pour endiguer la propagation du virus sur toute l’étendue du territoire avec un accent particulier dans les régions de Dakar et de Thiès.



Dans cet esprit, les femmes républicaines lancent un appel au respect strict des gestes barrières et à un soutien sans faille aux efforts de nos personnels de santé, de défense et de sécurité résolument engagés aux côtés des autorités pour préserver le bien-être de toute la population.