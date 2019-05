Prise en charge de l’asthme : Les malades pour une baisse du coût des médicaments

La Journée mondiale de l’Asthme a été célébrée ce jour à l’hôpital Fann de Dakar, en présence de Mr Babacar Gaye, chef de la direction maladie non transmissibles.



Bien qu’elle ne guérisse pas, elle est contrôlable d’après le Pr Yacine Diagne, présidente de la société sénégalaise de pneumologie.



Comme cause courante, on peut relever entre autres facteurs la génétique, l'environnement avec la pollution atmosphérique, la pollution de l’air extérieur mais également la pollution de l’air intérieur et parmi les pollutions de l’air intérieur, il y a la notion de tabagisme mais également l’utilisation d’encens, d’où le thème du panel “Asthme et pollution de l'Atmosphère”.



Le président de l’association des malades, Mr Khar Mbaye, dans sa prise de parole, a plaidé pour une baisse du coût des médicaments...



Fêtée tous les ans, le premier mardi du mois de mai, cette journée permet aux experts d’informer et de sensibiliser les asthmatiques sur cette maladie qui est un véritable problème de santé publique, aussi bien au niveau mondial qu’au niveau local, comme le prouve l’augmentation des cas chaque année...