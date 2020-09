Prise en charge à domicile des malades de Covid-19 : Le directeur du Samu national fait le point.

Lors du point de presse ce samedi sur l’évolution de la maladie après six mois, le directeur du Samu national a noté « une diminution des délais de prise en charge des malades du coronavirus. »



La prise en charge à domicile, dit-il, est « l’une de nos stratégies qui a commencé tout récemment. C’est une stratégie très importante, qui a beaucoup impacté sur nos résultats », s’est réjoui le Pr. Mamadou Diarra Bèye.



Selon lui, la prise en charge à domicile a diminué la charge de travail dans les Cte (Centre de traitement épidémique). Le patron du Samu national estime qu’il sera essentiel d’améliorer les conditions de prise en charge à Dakar et dans toutes les régions. « Le travail doit être renforcé, au niveau des districts sanitaires, mais également dans les hôpitaux », a-t-il ajouté.



Coordonnant une partition très névralgique de la prise en charge, le directeur du Samu national a cependant appelé à la prudence pour les patients restés à domicile. Si le malade traité à domicile ne se sent pas bien, qu’il n’hésite pas à contacter le district, le Samu le plus proche pour une intervention rapide, a demandé le professeur.



Il s’est félicité de la diminution des évacuations sanitaires vers Dakar due au fait que des unités de soins intensifs ont été mises en place dans les régions.