Prise en charge : Révélations sur les critères de sortie des patients guéris du Coronavirus.

La sortie d’hôpital est bien organisée, dans les sites de prise en charge des patients déclarés positifs au Coronavirus.



Toute personne hospitalisée doit sortir avec un papier en main, si l’on en croit un patient déjà déclaré guéri.







« Les symptômes doivent avoir disparu et on exige deux tests négatifs dans un intervalle de 48h pour s'assurer qu'ils ne sont plus contagieux », avait décrit Dr Abdoulaye Bousso.







Le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) a précisé que des patients déclarés guéris sont toujours mis en quarantaine dans des hôtels, parce que des membres de leur entourage sont considérés comme des personnes contacts présentant des signes de la maladie.







« Il y a beaucoup de leçons apprises de la Chine. Les Européens et les États-Unis ont quand même eu beaucoup de retard », a dit le Dr Bousso sur Rfi.



Des difficultés liées à la qualité des nourritures à l'hôpital de Diamniadio ne semblent globalement pas entacher la qualité des soins.







Des patients, qui ont pu quitter les hôpitaux où ils étaient pris en charge, restent satisfaits de la qualité des soins. Ce, malgré les difficultés croissantes que connaissent les établissements de santé.